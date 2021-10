Niedersachsen : 39-Jähriger stirbt nach Taser-Einsatz der Polizei

Bei Hannover setzt die Polizei einen Elektroschocker gegen einen Mann ein. Aber dieser wird nicht nur kurzzeitig überwältigt, sondern verstirbt in einer Klinik.

Garbsen | Ein von der Polizei überwältigter Mann aus Garbsen bei Hannover ist noch am gleichen Tag in einer Klinik gestorben. Bei dem Einsatz am frühen Freitagmorgen hatten Spezialkräfte der Polizei nach Behördenangaben einen sogenannten Taser eingesetzt. Taser sind Elektroschocker, die eine kurzzeitige Lähmung im Nervensystem verursachen. Aus den Geräten fl...

