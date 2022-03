Song-Jubiläum : 40 Jahre „Ich will Spaß“: „Benzin für drei Mark zehn“

Benzinpreisexplosion: Nie zuvor stiegen die Spritpreise so stark wie derzeit. Vor 40 Jahren besang der Sänger Markus einen Horrorpreis in seinem Hit „Ich will Spaß“. Ist der eigentlich schon erreicht?

Millionen können es mitsingen: das Neue-Deutsche-Welle-Lied „Ich will Spaß“ von Markus. Vor 40 Jahren war der Song ein Nummer-eins-Hit. Im Juni 1982 stieg das Lied über einen begeisterten Autofahrer in den Charts ein, im August war es zwei Wochen auf der Spitzenposition in der Bundesrepublik. Im Text heißt es unter anderem: „Und kost' Benzin auch drei...

