Straßenverkehr : 40 Prozent weniger Verletzte bei Verkehrsunfällen im Januar

Homeoffice und Fernunterricht haben auch im Januar für leerere Straßen gesorgt, deutlich weniger Unfälle mit Toten und Verletzten waren die Folge.

Wiesbaden | Die Zahl der Verletzten bei Verkehrsunfällen ist im Januar im Vorjahresvergleich um 40 Prozent zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden von Mittwoch erfasste die Polizei in Deutschland insgesamt rund 150.000 Unfälle (minus 24 Prozent), die Zahl der Verletzten lag bei 15.500. 141 Menschen kamen ums Leben, das sind 65 To...

