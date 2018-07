Gefährliche Wellen : 45-jähriger Deutscher ertrinkt an französischer Atlantikküste

Aus welcher Gegend Deutschlands der verunglückte Mann stammt, ist bisher noch unklar.

von dpa

30. Juli 2018, 21:00 Uhr

Bordeaux | Bei hohem Wellengang ist ein deutscher Tourist an der französischen Atlantikküste ertrunken. Der 45-Jährige habe nordwestlich von Bordeaux an einem Strand außerhalb der bewachten Zone gebadet. Das berichteten die Regionalzeitung "Sud-Ouest" und andere Medien am Montag unter Berufung auf Rettungsdienste. Wo der verunglückte Mann genau herstammte, war bei der Polizei zunächst nicht zu erfahren.

Der Unfall ereignete sich laut den Medien in Grayan-et-l'Hopital. Alarmierte Retter brachten den Mann aus Deutschland demnach ans Ufer, konnten ihn aber nicht reanimieren. Die Rettungsdienste setzten auch einen Hubschrauber ein.