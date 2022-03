Ukraine-Krieg : 5,6 Milliarden Franken: Schweiz friert russisches Vermögen ein

Die Invasion in der Ukraine hat für Russland Folgen. Nicht nur, dass russische Soldaten sterben, auch finanziell geht Russland am Stock. Nun hat die Schweiz eine weitreichende Entscheidung getroffen.

Schweizer Behörden haben im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine bislang russische Gelder und Vermögen im Wert von 5,75 Milliarden Franken (5,6 Milliarden Euro) gesperrt. Das gab Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag in Bern bekannt. Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, trägt aber die Sanktionen der Europäisch...

