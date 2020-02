Tod mit 101 Jahren : Katherine Johnson – Die unsichtbare Heldin der Mondlandung

Katherine Johnson war die erste schwarze Frau in der Nasa-Flugforschung. Für Apollo 11 berechnete sie den Weg zum Mond.

Avatar_prignitzer von Anna Behrend

24. Februar 2020, 14:49 Uhr

Langley | Gemeinsam mit etwa 100 anderen schwarzen Frauen starrte Katherine Johnson am Abend des 20. Juli 1969 auf einen kleinen Fernseher. Die übertragenen Schwarz-weiß-Bilder waren körnig. Dennoch war gut zu erkennen, wie die Astronauten Neil Armstrong und Edwin Aldrin mit der Landefähre "Eagle" auf dem Mond aufsetzten und schließlich als erste Menschen den Erdtrabanten betraten. Während Johnson das Schicksal der Apollo-11-Astronauten verfolgte, erschienen vor ihrem innerem Auge Gleichungen und Zahlen aus jeder einzelnen Phase der Mission, wie sie später erzählte. Denn Katherine Johnson gehörte zu jener Arbeitsgruppe der Nasa, die die Flugbahnen für die Reise zum Mond berechnet hatte.

Die Frauen, die sich an jenem Sonntag im Juli vor dem Fernseher versammelten, waren Mitglieder von "Alpha Kappa Alpha", einer Schwesternschaft afroamerikanischer Hochschulabsolventinnen. An diesem Wochenende hielten sie im Hillside-In-Hotel in den Poconos-Bergen von Pennsylvania eine Konferenz ab. Kaum eine von ihnen wusste, welchen Beitrag Johnson zu der Mission geleistet hatte, die dort über den Bildschirm flimmerte. Denn obwohl Katherine Johnson durch ihren Beitrag zu einer früheren Nasa-Mission, dem Mercury-Programm, landesweit eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte, blieb sie bescheiden und erzählte kaum jemandem, woran genau sie in Langley arbeitete. "Nun, ich tue nur meinen Job", pflegte sie zu sagen.

Laura Freeman

Das Mercury-Programm war das erste bemannte Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten. Es dauerte von 1958 bis 1963 und brachte sechs Astronauten ins All. Einer von ihnen war der frühere Kampf- und Testpilot John Glenn. Er sollte im Jahr 1962 als erster Amerikaner die Erde im Raumschiff umrunden. Er bat ausdrücklich darum, dass Katherine die Berechnungen des IBM-Computers für seinen Flug im Erdordbit überprüfen solle. Computer dieser Art waren noch neu und Glenn vertraute der damals 43-jährigen Mathematikerin mehr als dem technischen Gerät. Die Berechnung solcher Flugrouten war Johnsons Spezialgebiet. Wenn sie eine solche Route ausrechnen sollte, habe sie die Nasa-Kollegen jedes Mal gefragt "Wo sollen die Astronauten landen?", erzählte Johnson in späteren Interviews. Von dieser Landeposition aus habe sie dann die restliche Flugroute zurückberechnet.



NASA

"Wenn sie sagt, dass die Ergebnisse richtig sind, dann bin ich bereit zu fliegen", sagte Glenn damals. Seine Mission wurde ein Erfolg und für die USA der Wendepunkt im Wettlauf ins All mit der Sowjetunion. Nachdem der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin im April 1961 der erste Mann in der Erdumlaufbahn gewesen war, zogen die Amerikaner mit John Glenn nach.

NASA

An jenem 20. Juli 1969, als Neil Armstrong seinen Fußabdruck im staubigen Mondboden hinterließ, gewannen die Amerikaner schließlich endgültig das Wettrennen zum Mond.



In den Jahren zuvor hatte Katherine Johnson gemeinsam mit ihren Kollegen die anspruchsvolle Aufgabe, das komplizierte Zusammenspiel von Raumschiff, Landefähre und Mond bei der Apollo-11-Mission zu berechnen. Wieder und wieder hatten sie alles durchgerechnet und alle denkbaren Eventualitäten durchgespielt.

In den Monaten vor dem Start von Apollo 11 schuftete Johnson 14 bis 16 Stunden am Tag, fuhr früh morgens ins Büro gekommen, verließ es am späten Nachmittag, um nach ihren drei Töchtern zu sehen und kehrte abends an den Schreibtisch zurück.

Arbeiten bis zur totalen Erschöpfung für Apollo 11

Die Leitung der Space Task Force, der Abteilung für die Johnson arbeitete, hatte für die Mission die Devise der "drei Neunen" ausgegeben: Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Schritte der Mission reibungslos ablaufen, sollte 99,9 Prozent betragen. So sollte gewährleistet werden, dass die drei Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins wieder sicher zurück zur Erde gelangen. Johnson und ihre Kollegen arbeiteten bis zur Erschöpfung, um dieses Ziel zu erreichen. Eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit war Johnson so erschöpft, dass die am Steuer einschlief und im Straßengraben landete. Zum Glück blieb sie unverletzt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Apollo-11-Mission bekam Katherine Johnson, wie ihre Kollegen auch, eine Flagge geschenkt , die mit zum Mond gereist war.

Rassentrennung bei der Nasa

Dass Katherine Johnson durch ihre Rolle bei John Glenns Erdumrundung in den USA einen gewissen Grad an Bekanntheit erreichte, war damals für eine schwarze Frau bei der Nasa die absolute Ausnahme. Frauen arbeiteten damals bei der Nasa in der Regel als sogenannte "menschliche Computer". Zwar besaß die Nasa zum damaligen Zeitpunkt mit dem IBM-704 einen der fortschrittlichsten Rechner jener Zeit, doch dessen Leistung war noch sehr begrenzt. Und so waren Computer damals in Langley meist Frauen, die in höherer Mathematik bewandert waren, aber wie Sekretärinnen behandelt wurden. Sie wurden den Forschungsgruppen auf Projektbasis zugeteilt. Woran genau geforscht wurde und woher die Daten stammten, die sie analysieren sollten, wurde ihnen meist nicht gesagt. In Langley herrschte in den 1950er Jahren noch Rassentrennung. Bis 1958 arbeiteten die schwarzen "menschlichen Computer" in einer separaten Gruppe namens "West Area Computers".

NASA Langley Engineering Drawing Files

"Computer, die Röcke trugen"



Katherine Johnson begann im Jahr 1953 als "menschlicher Computer" in Hampton im Bundesstaat Virginia für die Vorgängerorganisation der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa zu arbeiten – das National Advisory Committee for Aeronautics, kurz Naca. Sie nannte sich und ihre Kolleginnen später auch "Computer, die Röcke trugen".

Bereits als Kind hatte sich Katherine als mathematisches Ausnahmetalent erwiesen. Mit vierzehn Jahren machte sie ihren Highschool-Abschluss und ging ans West Virginia State College, wo sie im Alter von 18 Jahren ihren Abschluss in Mathematik und Französisch mit Auszeichnung machte.

Zur Person Katherine Coleman Goble Johnson • Geboren 1918 in White Sulphur Springs in West Virgina als jüngstes von vier Kindern. • Machte 1937 ihren Abschluss mit Auszeichnung am West Virginia State College in Mathematik und Französisch. • In den 1940er Jahren einige Zeit als Highschool-Lehrerin für Mathematik tätig. • Begann 1953 beim Naca, der Vorgängerorganisation der Nasa, als "menschlicher Computer" zu arbeiten. • Nachdem ihr erster Ehemann Jimmy Goble 1956 an einem Hirntumor starb, heiratete sie drei Jahre später James Johnson. • Hat aus erster Ehe drei Töchter – und mittlerweile sechs Enkel und acht Uhrenkel. • John Glenn, der ersten US-Amerikaner in der Erdumlaufbahn, bat vor seiner Erdumrundung 1962 ausdrücklich darum, dass Johnson seine Flugbahn prüfen solle. • Berechnete mit Kollegen die Flugbahn für die Mondlandung bei der Apollo-11-Mission. • Ging 1986 nach 33 Jahren bei der Nasa in Rente. • Bekam 2015 die "Presidential Medal of Freedom" durch Barack Obama verliehen.

Als Expertin in Analytischer Geometrie gelangte Katherine in die Abteilung für Flugforschung, wo bislang nur weiße Männer gearbeitet hatten. Sie gab sich nicht damit zufrieden, lediglich Berechnungen auszuführen. Sie wollte zusammenhänge verstehen und wissen, was die Hintergründe der Berechnungen waren. "Meine Kolleginnen machten, was man ihnen sagte, sie stellten keine Fragen. Ich hakte nach, wollte mehr wissen", sagte sie 2013 in einem Nasa-Interview. Also erkundigte sie sich, ob die Briefings, an denen bislang nur Männer teilnahmen, für Frauen verboten seien. Da dies nicht der Fall war, nahm sie künftig als erste Frau an den Briefings teil.



"Ich habe es jeden einzelnen Tag geliebt, zur Arbeit zu gehen"

Johnson arbeitete später im Space-Shuttle-Programm der Nasa und an Plänen einer Mission zum Mars. Sie war Mitautorin von 26 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und ging 1986 nach 33 Jahren bei der Nasa in Rente. "Ich habe es jeden einzelnen Tag geliebt, zur Arbeit zu gehen", sagte sie. Die Zeit im Ruhestand nutzte sie, um zu reisen und viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Mittlerweile hat sie sechs Enkel und acht Urenkel.

Auch war sie oft als Gast bei Konferenzen und Podiumsdiskussionen oder ermutigte Schülerinnen und Schüler im Gespräch, eine Karriere in einem naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich zu verfolgen.

Im Jahr 2015 verlieh der damalige US-Präsident Barack Obama Katherine Johnson für ihre Verdienste die "Presidential Medal of Freedom", eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika.

NASA/Bill Ingalls

Im Jahr 2018 feierte Johnson ihren 100. Geburtstag. Als die Nasa im vergangenen Juli ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Gebäude nach ihr benannte und feierlich einweihte, konnte sie nicht dabei sein. Doch sie wurde durch zwei ihrer Töchter vertreten. Als sie in einem Interview zuvor gefragt wurde, was sie von der Umbenennung des Gebäudes halte, antwortete Johnson lachend: "Meine ehrliche Meinung? Ich denke, sie sind verrückt!" Nun starb Johnson im Alter von 101 Jahren.







Die schwarzen Mathematikerinnen bei der Nasa wurden einer breiten Öffentlichkeit im Jahr 2016 durch das Buch "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" der US-amerikanischen Autorin Margot Lee Shetterly bekannt. Das Buch schaffte es auf die Bestseller-Liste der New York Times und kam noch im gleichen Jahr als Verfilmung in die Kinos.

Einige der Informationen aus diesem Text stammen aus dem Buch von Margot Lee Shetterly sowie einer illustrierten Kinderbuch-Variante der Geschichte.

Zum Einsehen der einzelnen Literaturnachweise klicken Sie bitte die folgende Infobox an:

