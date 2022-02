Panorama : 57 Millionen Euro für Sanierung kommunaler Straßen im Norden

Viele Straßen im Norden sind in schlechtem Zustand. Seit Jahren stellt das Land deshalb mehr Geld für die Sanierung bereit.

Für die Sanierung maroder Straßen und Radwege in Städten und Gemeinden stehen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr 57 Millionen Euro Fördermittel bereit. „Kaputte Straßen und Radwege sind nicht nur gefährlich, sondern sorgen für Unmut bei Unternehmen, Touristen und Einheimischen“, sagte Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) der Deutschen Presse-Agentur...

