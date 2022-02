Panorama : 59-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Nachdem ein 59-Jähriger mit seinem Auto ein Polizeifahrzeug in Hannover touchiert hat, lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Beamten hatten den 59-Jährigen am Samstag auf einem für Einsatzfahrzeuge ausgewiesenen Parkplatz angetroffen und angesprochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer stieg jedoch nicht aus, sondern fuhr los, touchierte ein ziviles Polizeifahrzeug und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten folgten dem Auto.

Der 59-Jährige überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, fuhr bei Rot über Ampeln und missachtete jegliche Haltesignale. Die Polizei errichtete eine Straßensperre mithilfe von Streifenwagen, die quer über beide Fahrspuren standen. Der Flüchtende fuhr zunächst langsamer, blieb kurz stehen und brauste dann über den Grünstreifen an den Einsatzfahrz...

