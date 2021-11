Justiz : 60 Jahre nach Mord an Malcom X: Schuldsprüche aufgehoben

Der Staatsanwalt spricht von „unentschuldbaren Verletzungen des Gesetzes“: Zwei Schuldsprüche im Zusammenhang mit der Ermordung des Bürgerrechtlers Malcolm X sind aufgehoben worden. Nach Jahrzehnten.

New York | Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Tod des US-Bürgerrechtlers Malcolm X sind die Schuldsprüche gegen zwei Männer, die im Zusammenhang mit seiner Ermordung verurteilt worden waren, wieder aufgehoben worden. „Ich entschuldige mich für ernste und unentschuldbare Verletzungen des Gesetzes“, sagte der New Yorker Staatsanwalt Cy Vance am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.