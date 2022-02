Panorama : 91-Jährige fährt mit Auto durch Eingangstür in Gartencenter

Eine 91-Jährige ist in Rheda-Wiedenbrück mit dem Auto durch die Eingangstür in ein Gartencenter gefahren. Die Ursache war zunächst noch unklar. Der Wagen prallte auf eine Kasse mit dazugehörigem Einkaufsband, die dabei um wenige Meter nach hinten geschoben wurde, wie die Polizei in Gütersloh mitteilte. Eine an der Kasse wartende 61-jährige Kundin wurde bei dem Vorfall am Donnerstagnachmittag leicht am Bein verletzt.

Der Sachschaden an Kasse und Kleinwagen betrage 50.000 Euro, hieß es weiter. Das Gartencenter wurde kurz nach der Unfallaufnahme geschlossen. Ob es am Freitag wieder geöffnet werden könne, sei wegen anstehender Reparaturarbeiten noch ungewiss, so die Polizei weiter. Unklar war auch noch, ob die Seniorin wegen eines technischen Defekts oder wegen mensch...

