ADAC-Prognose : Rückreisewelle: Staus am Wochenende auf diesen Strecken im Norden

In mehreren Bundesländern enden die Ferien. Autobahnfahrer in Norddeutschland brauchen deshalb am Wochenende Geduld – oder eine flexible Reiseplanung.

Hannover/Hamburg | Zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen müssen sich Reisende auf den Straßen in Norddeutschland am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Grund sind Fahrbahnverengungen und Bauarbeiten. Auf den wichtigsten Verkehrsrouten rechnet der ADAC im Norden unter anderem für die Ballungsräume Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück mit erh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.