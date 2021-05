Nach dem RTL-Aus : Netflix, Pro7, ARD, ZDF: Mit wem plant Dieter Bohlen „Großes“?

imago-images/Martin Hangen via www..de

imago-images/Martin Hangen via www..de

Dieter Bohlen hat nach der Trennung von RTL „Großes“ vor. Aber wo? Wir haben bei ein paar große Anbieter gefragt.

Berlin | Nach seinem Aus bei RTL hatte Dieter Bohlen via Instagram neue Projekte angekündigt: „Ich plane Großes und ihr werdet von mir hören“, hieß es Ende März. Seitdem klappert er in Videoclips mit seinen Goldenen Schallplatten. Oder er lässt sich von seiner Carina zu Werbezwecken Müsli ins Gesicht kippen. Ein Format in der Größenordnung seiner RTL-Shows ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.