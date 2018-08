5 Minuten im Abkühlung für 5 Euro : Ab ins Kühlhaus: So schafft ein Edeka Abhilfe bei Hitze

Ein Edeka im hessischen Friedberg hat ein ungewöhnliches Angebot für alle Hitzegeschädigten im Angebot.

von Christian Ströhl

01. August 2018, 08:26 Uhr

Friedberg | Deutschland schwitzt. Seit Tagen. Eigentlich seit Wochen. Und so viele Möglichkeiten sich abzukühlen, gibt es nicht. Ein Sprung in den See hilft. Ein Eis auch. Oder ein Gang in den Supermarkt – Stichwort: Kühltheke.

Ein Supermarkt in Hessen hat daraus nun ein außergewöhnliches Angebot gemacht. Beim Edeka Koch in Friedberg können Kunden sich für ein paar Minuten ins Kühlhaus setzen – ab drei Euro. Die Hartgesottenen dürfen sogar ins Kühlhaus – für fünf Euro. "Begrenztes Angebot nach Verfügbarkeit!", heißt es dazu in einem Facebook-Post.



In den sozialen Netzwerken wird der Post rege geteilt. Neben Belustigung vermuten einige nur einen Marketing-Gag. "Nein", sagt Inhaber Lars Koch gegenüber "Spiegel-Online". "Das ist ein ernstgemeintes Angebot. Wer eine kleine Abkühlung möchte, kann das wirklich machen. Es ist ein ernstgemeinter Spaß. Viele denken, der Zettel ist nur ein kleiner Joke. Aber es gibt ein paar Wahnsinnige, die das tatsächlich machen."

Viele Nutzer kommentieren den Beitrag bei Facebook. "Mal schnell nach Friedberg fahren", meinen viele. Besonders empfehlenswert scheint das aber nicht. Denn bis auf die kühlen Theken im Supermarkt gehört Mittelhessen seit Wochen zu den am stärksten von der Hitze betroffenen Regionen. In Bad Nauheim, das nur einige Kilometer von Friedberg entfernt ist, wurde vor kurzem noch der heißeste Tag des Jahres gemessen.