Prognose : Abkühlung am Wochenende: Auszeit oder Abschied vom Sommer?

Wie wird das Wetter am Wochenende? Das Hoch „Hermeline“ zieht sich nach Nordosteuropa zurück, ihr folgt das Tief „Quillan“, das etwas kühleres Wetter bringt.

Offenbach am Main | Wechselhaftes und etwas kühleres Wetter scheint dem Spätsommer in Deutschland ein Ende zu setzen - oder ist es nur eine Pause? Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte, zieht sich am Wochenende das Hoch „Hermeline“ nach Nordosteuropa zurück, ihr folgt das Tief „Quillan“ mit etwas kühlerem Wetter. Am Samstag und Sonntag kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.