Zwischen Schrottautos : Acht Leichen in Kfz-Werkstatt in Brandenburg gefunden

In einer Kfz-Werkstatt in Brandenburg sind acht Leichen entdeckt worden. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es nicht.

Avatar_prignitzer von dpa

27. September 2019, 14:44 Uhr

Biegen | Ein Bestatter aus dem Landkreis Oderspree hat acht Leichen in der Halle einer Kfz-Werkstatt gelagert. Die Staatsanwaltschaft geht in dem Fall nicht von einem Verbrechen aus. "Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse sehen wir noch nicht den Straftatbestand der Störung der Totenruhe", sagte eine Sprecherin der Behörde am Freitag. Eine etwaige Ordnungswidrigkeit müsse vom Landkreis verfolgt werden. Zuvor hatte die "Märkische Oderzeitung" (MOZ) über den Fall in der Gemeinde Briesen westlich von Frankfurt (Oder) berichtet.

Leichen in Kühlzellen gelagert

Der Bestatter soll als Subunternehmer gearbeitet haben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter sagte. Inzwischen seien alle Kühlboxen aus der Halle abtransportiert worden. Anwohner in Biegen hatten demnach die Behörden informiert. Sie hätten die Leichen entdeckt.

Wie die MOZ berichtet, soll die Werkstatt einem Ukrainer gehören. Die acht Leichen wurden demnach in Kühlzellen in der Werkstatt gelagert.