Deutsch-tschechische Grenze : Achtjährige beim Wandern verschwunden

Seit Sonntag wird ein achtjähriges Mädchen vermisst. Das Kind war mit seiner Familie am tschechischen Berg Cerchov unterwegs.

345 06 Nový Klíčov, 344 01 Nový Klicov-Prapořiště, Tschechien-Prapořiště, Tschechien | Ein achtjähriges Mädchen ist am Sonntag bei einer Wanderung an der bayerisch-tschechischen Grenze verschwunden und wird seitdem vermisst. Rund um den tschechischen Berg Cerchov (Schwarzkopf), etwa zwei Kilometer hinter der Grenze, liefen seitdem intensive Suchmaßnahmen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Montagvormittag. Bisher s...

