Seit 30 Jahren im ZDF : "Aktenzeichen XY"-Sprecher Michael Brennicke gestorben

Traurige Nachrichten aus München: Michael Brennicke, seit 1989 die Stimme von "Aktenzeichen XY", ist tot. Der Sprecher und Synchronautor verstarb bereits am Montag im Alter von 69 Jahren. Schon in den 70ern und frühen 80ern war Brennicke als Schauspieler in "XY" zu sehen. Heute Abend ist seine Stimme noch einmal in "Vorsicht, Betrug!" zu hören. #michaelbrennicke #rip #aktenzeichenxy #xyungelöst #aktenzeichenxyungelöst #actor #actorslife #schauspieler #synchron #sprecher #narrator #legendary #restinpeace #thevoice #legendär #kult #realcrime #truecrime