Nach tödlichem Filmset-Unfall : Alec Baldwin bedankt sich bei Fans für „liebe Worte“

Er freue sich darauf, „einige Aspekte dieser Sache“ hinter sich zu lassen, erklärt der Schauspieler nach dem tödlichen Set-Unfall in einem Video. Es vergehe jedoch kein Tag, „an dem ich nicht daran denke“.

Berlin | Zum Weihnachtsfest hat sich US-Schauspieler Alec Baldwin (63) in einem Video an seine Fans gewandt und sich für die Anteilnahme nach dem tödlichen Vorfall an seinem Film-Set bedankt. „Ich wollte mir einen Moment nehmen, um mich bei all den Menschen bedanken, die mir liebe Worte und gute Wünsche, Kraft, Hoffnung, Gebete, Gedanken und so viel Zuspruc...

