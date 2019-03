Selbst wenn Sie vom Karneval nicht viel halten, sollten Sie von diesen zentralen Fachausdrücken gehört haben.

von dpa

03. März 2019, 09:01 Uhr

Köln | Bei welcher Kölner Hymne rasten auch Düsseldorfer aus? Was ist eine Sterbehilfe mit drei Buchstaben? Und was sagt die Justiz zu Körperverletzung durch Kamelle? Das kleine Karnevals-ABC gibt Antworten auf drängende Fragen. Lesen Sie in unserem Karnevals-ABC alles zu zentralen Fachausdrücke aus der bunten Jahreszeit: