Reparatur in Planung : Am Gipfelkreuz auf der Zugspitze fehlt ein Zacken

Das goldene Gipfelkreuz auf Deutschlands höchstem Berg ist beschädigt worden.

von dpa

08. März 2019, 15:33 Uhr

Garmisch-Partenkirchen | Bei den schweren Stürmen der vergangenen Tage ist das Gipfelkreuz der Zugspitze beschädigt worden. In der Nacht zum Donnerstag sei ein Stück aus dem Strahlenkranz herausgebrochen, der das vergoldete Kreuz schmückt, sagte ein Sprecher der Bayerischen Zugspitzbahn am Freitag.

Bilder der Webcam an dem mit 2962 Metern höchsten Berg Deutschlands zeigen, dass einer von vier Strahlen fehlt; von der Bergstation aus betrachtet ist es der Strahl rechts unten. Ein Mitarbeiter der Zugspitzbahn habe das abgebrochene Stück eingesammelt. Nun müsse geprüft werden, wie das Kreuz repariert werden könne.

Starker Föhnsturm in der Nacht

In der Nacht zum Donnerstag hatte der Föhnsturm an der Zugspitze laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gegen 2 Uhr Spitzengeschwindigkeiten von 144 Stundenkilometern erreicht – der höchste Wert dieses Jahres.

Derartige Windgeschwindigkeiten gebe es dort oben gelegentlich, sagte ein DWD-Meteorologe. Auch am Freitag war es stürmisch – und am Wochenende werden wieder Orkanböen erwartet. Der stärkste Sturm tobte an der Zugspitze am 12. Juni 1985: 335 Stundenkilometer.