Krisenstab : An der Ahr nur geringer Anstieg des Pegelstands

Für den schwer von der Flutkatastrophe betroffenen Kreis Ahrweiler gibt es eine Wetterwarnung. Aber die Pegel steigen momentan nur leicht an.

Offenbach am Main | Trotz der vorhergesagten Gewitter mit Starkregen geht der Katastrophenschutzstab für die Ahr nur von einem geringfügigen Anstieg des Pegelstandes aus. An kleineren Flussläufen könne es lokal zu Überschwemmungen kommen, hieß es am Dienstagmittag. „Die Einsatzkräfte vor Ort sind informiert und weitere Einsatzkräfte wurden bereits in Bereitschaft vers...

