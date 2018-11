Landgericht Gießen : Angeklagter im Würth-Entführungsfall freigesprochen

Vor mehr als drei Jahren wurde der Sohn des Milliardärs Reinhold Würth aus einer integrativen Wohngruppe entführt.

27. November 2018, 10:48 Uhr

Gießen | Rund dreieinhalb Jahre nach der Entführung des Sohnes von Milliardär Reinhold Würth ist ein 48-jähriger Angeklagter freigesprochen worden. Das Landgericht Gießen sah es am Dienstag nicht als erwiesen an, dass der Mann an der Tat beteiligt war.

Der Angeklagte soll im Juni 2015 an der Entführung des damals 50 Jahre alten Opfers beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft hatte dreieinhalb Jahre Haft wegen erpresserischen Menschenraubes gefordert, die Verteidigung Freispruch.

Entführten an einen Baum gekettet

Markus Würth, Sohn des baden-württembergischen Unternehmers Reinhold Würth, war im osthessischen Schlitz aus einer integrativen Wohngruppe für behinderte und nicht-behinderte Menschen entführt worden. Der Angeklagte aus Serbien soll die Tat mit Komplizen verübt und am Telefon drei Millionen Euro Lösegeld gefordert haben. Die Geldübergabe scheiterte, das Opfer kam nahezu unversehrt frei. Beamte fanden den Entführten an einen Baum gekettet im Wald bei Würzburg.

Nach umfangreichen und langwierigen Ermittlungen wurde der 48-Jährige im März in Offenbach festgenommen. Motiv für die Tat sollen Geldprobleme gewesen sein. Die Ermittler kamen dem Mann insbesondere dank der aufgezeichneten Stimme des Erpressers auf die Spur. Eine Zeugin will die Stimme als die des 48-Jährigen erkannt haben. Zudem kamen Experten der Uni Marburg nach einem Vergleich der Aufnahme mit der Stimme des Angeklagten zu dem Schluss, dass die Sprecher "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" identisch seien. Das Gericht sah die Indizien als nicht ausreichend an.