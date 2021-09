Verkaufsschlager : Angela Merkel raucht: Kanzlerin als Räucherfigur

Zum Ende ihrer Amtszeit bekommt Angela Merkel in Seiffen ein Denkmal der besonderen Art gesetzt. Es ist reproduzierbar und findet laut Hersteller reißenden Absatz.

Kurort Seiffen/Erzgeb. | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt zum Ende ihrer Amtszeit ordentlich Dampf ab - oder besser Rauch. Denn die Regierungschefin ist jetzt als Räucherfigur aus dem Erzgebirge zu haben. Die Figur zeigt sie in typischer Haltung mit Merkel-Raute und einem Blazer in rosa, türkis oder violett. Die Figur aus der Seiffener Volkskunst eG in Sachsen hat...

