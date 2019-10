Weiteres Opfer im Krankenhaus : Furchtbares Verbrechen: Vier schlafende Obdachlose in New York erschlagen

Die Polizei überprüft derzeit, ob es noch weitere Opfer gibt.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Oktober 2019, 15:08 Uhr

New York | Ein Angreifer hat am frühen Samstagmorgen im New Yorker Stadtteil Manhattan vier schlafende Menschen erschlagen, die vermutlich obdachlos waren. Ein fünftes Opfer brachten Rettungskräfte schwer verletzt ins Krankenhaus, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Beamten nahmen demzufolge kurz nach der Attacke in der Gegend einen 24-Jährigen fest, der eine Metallstange bei sich trug.

Gab es noch weitere Opfer?

Den Berichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der Angreifer ebenfalls obdachlos ist. Die Opfer wurden wenige Straßenblöcke voneinander entfernt im Viertel Chinatown gefunden. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt. Laut "New York Times" überprüft die Polizei, ob es noch weitere Opfer gibt. In New York City leben nach Angaben der Zeitung mehr als 61.000 Menschen auf der Straße.