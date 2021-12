Kriminalität : Anschlag auf Energie-Manager: Verdächtiger festgenommen

Im März 2018 passten vermummte Unbekannte in Haan bei Düsseldorf den Manager Bernhard Günther ab, um ihm Säure über den Kopf zu schütten. Nun haben die Ermittler offenbar einen Durchbruch erzielt.

Haan | Mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Säure-Anschlag auf Energie-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf haben die Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit. Eine am Tatort sichergestellt DNA-Spur belaste den 41-Jährigen, der in der belgischen Provinz Limburg festgenommen worden sei....

