Neues Buch von Oliver Polak : Antisemitismus-Vorwurf gegen Jan Böhmermann

Das neue Buch des jüdischen Komikers Oliver Polak hat eine Antisemitismus-Debatte entfacht und Jan Böhmermann steht im Kreuzfeuer.

von Tobias Bosse

26. Oktober 2018, 17:01 Uhr

Hamburg | Ist das noch Satire? Da war sich offenbar selbst der Satiriker Oliver Polak nicht ganz sicher, und der sollte es schließlich wissen. Es geht um eine Szene, die der jüdische Komiker und Autor Oliver Polak in seinem gerade erschienenen Buch "Gegen Judenhass" schildert und die nun für reichlich Aufsehen sorgt.

Der Judenwitz

Darin schildert Polak Situationen, die er in seinem Leben als Jude in Deutschland erlebt hat. Eine dieser Geschichten enthält eine umstrittene Szene mit einem Moderator, bei dem es sich dem Vernehmen nach um Jan Böhmermann handelt.

Dabei geht es um eine Begebenheit, die sich nach einem Stand-Up-Auftritt im Jahr 2010 abgespielt haben soll: Als Teil einer Showeinlage wird Polak von der Bühne gejagt. Seine drei Komiker-Kollegen, die nicht namentlich genannt sind, spielen dabei vor, sich vor Polak, dem Juden, zu ekeln. Einer der drei Männer fragt daraufhin: "Habt ihr ihm die Hand gegeben?" Anschließend soll selbiger die Hände der Komiker mit einem Desinfektionsspray besprüht haben.

Niggemeier identifiziert Böhmermann

Der Journalist Stefan Niggemeier hat nun in der Wochenzeitung "Der Freitag" erklärt, es handele sich bei dem Mann mit Desinfektionsmittel um den Satiriker Jan Böhmermann. Der Sketch soll demnach Teil der Show zum 25. Bühnenjubiläum des Komikers Serdar Somuncu gewesen sein, die unter anderem von Jan Böhmermann moderiert wurde.

Klaas Heufer-Umlauf und Somuncu sollen die anderen zwei Komiker gewesen sein, die den Judenwitz auf der Bühne performt haben. Niggemeier schreibt in "Der Freitag" dazu, dass seine Aussagen sich ganz leicht belegen ließen, indem man sich auf der Somuncu-DVD "Der Hassprediger: Hardcore Live!" die ganze Szene noch einmal ansieht.

"Krank, so richtig besessen"

Im Interview mit der Welt am Sonntag berichtet Polak von einer Szene, die laut Niggemeier auch auf dieser Somuncu-DVD zu sehen sein soll und die die Antisemitismus-Vorwürfe gegenüber Jan Böhmermann weiter anfüttern: Demnach haben sich Heufer-Umlauf und Polak während der Proben unterhalten, während im Hintergrund des Bildes Jan Böhmermann auftauche, auf Polak zeige und immer wieder das Wort "Jude" flüstere. "Krank, so richtig besessen", beschreibt Polak diese Szene in seinem Interview.

Auf Twitter bezieht der Moderator, wenn auch sehr nebulös, die angesprochenen Vorwürfe auf sich und wirkt dabei nicht besonders amüsiert:

Die Geschichte wird aber noch brisanter. Denn Polaks Hausverlag Kiepenheuer & Witsch(KiWi), beim Polak bereits zwei Bestseller publizierte, hatte einer Veröffentlichung des Buchs "Gegen Judenhass" abgelehnt. Zumindest in der Fassung, die Polak vorlegte. Gegenüber der Welt am Sonntag sprach er in diesem Kontext sogar von Zensur, weil der Verlag von ihm verlangte, die angesprochene Passage mit Jan Böhmermann, der ebenfalls bei "KiWi" publiziert, zu streichen.



Fakt ist: Sein Gag war keiner, denn er hatte keine Pointe. Er bildete lediglich den Antisemitismus des Dritten Reiches ab. Oliver Polak





"Sollte das Ironie sein?

Nur kurz darauf bezeichnete KiWi-Verleger Helge Malchow – ebenfalls in der Welt am Sonntag – die Passage als "eine absolut gegenstandslose Unterstellung" und fügte, ohne Jan Böhmermann namentlich zu nennen, an: "Wenn man diesen Autor und seine Arbeit kennt, dann weiß man, dass dieser Autor nicht in Zusammenhang mit Antisemitismus zu bringen ist."

Daraufhin veröffentlichte Polak sein Buch beim Suhrkamp-Verlag, inklusive der umstrittenen Passage. Dabei vermeidet auch Polak es, Jan Böhmermann Antisemitismus zu unterstellen und fragt stattdessen: "Sollte das Ironie sein? Wem genau galt sie? Imitierte er mit seiner Geste einen Antisemiten, oder sprach einer aus ihm? Fakt ist: Sein Gag war keiner, denn er hatte keine Pointe. Er bildete lediglich den Antisemitismus des Dritten Reiches ab."

Dass Polak grundsätzlich nicht zimperlich im Umgang mit dem satirischen Umgang von Antisemitismus ist und sogar selbst gerne damit kokettiert, hat er spätestens mit seiner Rolle als Adolf Hitler im Musikvideo der Rapper KIZ bewiesen:





Uneinigkeit auf Twitter

Beim letzten öffentlichen Aufeinandertreffen 2015 war Polak zu Gast in Böhmermanns ZDF-Sendung Neo Magazin Royale. Dort kündigte der Moderator Polak mit den Worten an: "Nächste Woche kommt Oliver Polak, weil der Mossad das will." Polak geht in seinem Buch auch darauf ein, dass er gegen diese Fixierung auf sein Jüdischsein entschieden protestieren wolle. Böhmermann habe aber nur gelacht und entgegnet: "Sorry, aber dein Judentum ist dein Unique Selling Point, da musste jetzt durch."

In den sozialen Netzwerken scheiden sich die Geister daran, ob Polak Böhmermann nun verschlüsselt als Antisemiten darstellt oder die Handlung selbst überhaupt als antisemitisch zu bezeichnen sei.