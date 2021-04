Trotz strenger Corona-Regeln : Aufruhr in Frankreich: Haben Minister an illegalen Dinners teilgenommen?

Während die Regierung die Vorwürfe abstreitet, hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet.

Paris | Seit ein paar Tagen gibt es in Frankreich einen neuen Twitter-Trend: Unter dem Hashtag #OnVeutLesNoms – Wir wollen Namen – posten Mitglieder des sozialen Netzwerks verärgerte Reaktionen auf die Nachricht, dass Minister an illegalen Abendessen in versteckten Pariser Restaurants teilgenommen hätten. Dort trage man weder Masken noch würden Abstandsregeln...

