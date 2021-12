Kritik an Comedyshow : Lisa Fitz verbreitet falsche Zahlen über Impftote – SWR räumt Fehler ein

In einer Comedysendung des SWR spricht Lisa Fitz über die Panikmache während der Corona-Pandemie und angebliche tödliche Folgen der Impfstoffe. Ihr Auftritt sorgt für viel Wirbel. Der Sender hat jetzt reagiert.

Hamburg | Nach falschen Aussagen der Kabarettistin Lisa Fitz zu Impftoten in der SWR-Comedy-Sendung "Spätschicht" hat der Südwestrundfunk Fehler eingeräumt. Fitz sprach in der Sendung, die am vorvergangenen Freitagabend im SWR ausgestrahlt worden war, von EU-weit 5000 Corona-Impftoten. Weil es sich um eine falsche Tatsachenbehauptung von Fitz handle, werde die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.