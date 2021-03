Unfall vermutet : Auto fährt in Menschengruppe: Drei Tote – Polizei vermutet Unfall

In Leipzig starben drei Menschen, als ein Auto in eine Gruppe gefahren ist. Die Polizei vermutet einen Unfall.

Leipzig | Drei Menschen verloren in Leipzig ihr Leben, als ein 50-Jähriger an einer Fußgängerampel eine Menschengruppe erfasste. Eine 85-jährige Frau und ein 80 Jahre alter Mann waren noch an der Unfallstelle gestorben. Eine weitere schwer verletzte Frau starb wenige Stunden nach dem Unfall in einem Krankenhaus. Der Unfallort liegt nahe an einer Straßenbahnhalt...

