Notfälle : Auto rast in Parade: Mindestens fünf Tote in den USA

Was eine idyllische Vorweihnachtsfeier in einer amerikanischen Kleinstadt werden sollte, endet in einem Alptraum: Ein Geländewagen fährt in eine Menschenmenge. Vieles ist noch unklar.

Waukesha/Washington | In den USA ist ein Auto in eine Weihnachtsparade gerast und hat mindestens fünf Menschen in den Tod gerissen. Mehr als 40 Personen wurden verletzt, als der rote Geländewagen in die Menschenmenge in der US-Kleinstadt Waukesha im Bundesstaat Wisconsin steuerte, wie die Behörden in der Nacht zum Montag weiter mitteilten. Die Zahl der Opfer könnte sich...

