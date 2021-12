Unfall in den USA : Auto stürzt am Rande der Niagarafälle in Fluss

Kälte, Wind, Schnee: Für eine Frau in den USA endet eine Autofahrt tödlich. Die US-Küstenwache kann sie trotz aller Bemühungen nicht mehr retten.

Niagara Falls | Mit einer spektakulären Aktion am Rande der weltberühmten Niagarafälle hat die US-Küstenwache eine leblose Frau aus einem in den Fluss gestürzten Auto geborgen. Bei eisiger Kälte, starkem Wind und Schneefall seilte sich eine Einsatzkraft mit einer Winde von einem Hubschrauber ab und zog das Opfer aus dem Wagen, wie Polizei und Küstenwache am Mittwo...

