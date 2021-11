Achtjährige gestorben : Autofahrer soll absichtlich in Schülergruppe gefahren sein

Gegen den Fahrer, der am Freitag eine Gruppe von Kindern vor einer Kita mit seinem Auto erfasst hatte, läuft nun eine Mordermittlung. Er soll den Wagen vorsätzlich in Richtung der Grundschüler gelenkt haben.

Witzenhausen/Eschwege | Nach dem Tod einer von einem Auto erfassten Schülerin in Nordhessen wird nun wegen Mordes ermittelt. Es bestehe der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe von Schulkindern gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Der Verdächtige sei in eine psychiatrische Einrichtung gekommen. Der Mann soll am Freit...

