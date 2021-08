Drogen : Bandenkrieg in Marseille fordert weiteres Opfer

Es geht um Drogen, Abrechungen und Gebietsansprüche: In der südfranzösischen Hafenstadt Marseille wird der Bandenkrieg im blutiger.

Marseille | Blutiger Sommer in Marseille: Der Krieg zwischen Drogenbanden in der französischen Hafenstadt hat in der Nacht zum Donnerstag sein zehntes Opfer binnen zwei Monaten gefordert. Ein Mann sei auf offener Straße mit gezielten Schüssen niedergestreckt worden, ein Begleiter wurde lebensgefährlich verletzt, berichtete die örtliche Zeitung „La Provence“. ...

