Bauer sucht Frau 2019 : Es ist aus: Carina gibt Michael keine dritte Chance – wegen Sonja

Es ist aus! Nach dem Finale von „Bauer sucht Frau“ hat Carina mit Michael abgeschlossen: Es gibt keine dritte Chance.

Avatar_prignitzer von Daniel Benedict

02. Dezember 2019, 23:00 Uhr

Berlin | Am Montag, 2. Dezember, beendete das Special „Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen“ die 15. Staffel der Kuppelshow. Wer ist noch zusammen? Bei welchen Paaren hat es nicht geklappt? Und welche neuen Paare finden sich auf der Abschlussparty?









Michael und Carina sind – vorerst – nicht zusammen

Michael und Carina sind nicht zusammen. Michael und Carina gehen als On-off-Paar in die „Bauer sucht Frau“-Geschichte ein. Erst hatte der 30-Jährige aus Bayern seine Favoritin mitten in der Hofwoche nach Hause geschickt. Dann holte er sie reuig zurück. Zur Wiedersehensparty reisen die beiden nun aber getrennt an.

Als giftigen Gruß zückt Inka Bause dann einen Brief aus der Tasche – von Sonja. Die gehörte zu den Bewerberinnen, denen Michael auf dem Hoffest einen Korb gegeben hatte. Nach den Dreharbeiten aber, schreibt Sonja nun, hat sie sich dann doch einmal mit Michael getroffen. Wiederholt sich das Durcheinander ein weiteres Mal? Michael räumt das Treffen mit Sonja ein, steht aber weiter zur Herzensentscheidung für Carina. „Ich habe zum Schluss richtig entschieden, und das sehe ich auch noch so“, sagt er. Carina beschreibt ihren Beziehungsstatus so: „Wir mögen uns, vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wir sind nicht zusammen.“ Und warum – wenn nicht wegen Sonja – hat es nicht geklappt? Michael: „Der Alltag, die Entfernung, das alles hat uns eingeholt.“

Update von Bauernreporter Ralf Herrmann

Letzter Stand nach dem „Großen Wiedersehen“: Im RTL-Magazin „Extra“ bereitet Bauerreporter Ralf Herrmann die Geschichte am Abend des Staffelfinales nach. Im Gepäck hat er ein Handy-Video, in dem Carina noch einmal Stellung bezieht. „Der aktuelle Stand ist, dass ich den Kontakt abgebrochen habe zum Michael“, sagt sie darin. „Es geht mir eindeutig viel besser ohne diese Märchen- und Lügengeschichten.“ Michael, berichtet sie, wollte es zwar noch einmal probieren; sie selbst sieht darin keinen Sinn. „Bei mir ist einfach nichts mehr da“, sagt sie. „Es gibt von meiner Seite aus keine dritte Chance. Das erste Mal verzeiht man aus Liebe, das zweite Mal aus Dummheit.“ Auf Nachfrage, berichtet Ralf Herrmann wiederum, habe Michael ihm dazu nur noch mitgeteilt: „Wenn man keine (Chance) will, braucht man auch keine. Wir hatten eine schöne Zeit.“ Zwischen dem On-off-Paar von „Bauer sucht Frau“ scheint es damit unwiederbringlich aus zu sein.

Mehr zu „Bauer sucht Frau 2019“

