Betrieb unter Quarantäne : Bayern: 174 Erntehelfer mit Coronavirus infiziert

Auf einem Hof in Bayern gibt es einen Corona-Ausbruch. Der gesamte Betrieb wurde unter Quarantäne gestellt.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Juli 2020, 08:24 Uhr

München | Mindestens 174 Erntheelfer haben sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming in Bayern mit dem Corona-Virus infiziert. Das berichtet der Sender Antenne Bayern am Sonntagmorgen unter Berufung auf die Behörden im Landkreis Dingolfing-Landau.

Der gesamte Betrieb, auf dem zuvor eine Reihenuntersuchung erfolgt war, sei unter Quarantäne gestellt worden und werde nunmehr von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Mehr zum Thema: