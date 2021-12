In Bayern : Kleinkinder für Corona-Spaziergang bei Kälte alleine im Auto gelassen

Zwei Kleinkinder sind von ihren Eltern in Bayern für einen Corona-Spaziergang bei drei Grad alleine im Auto zurückgelassen worden. Ein Passant wurde auf die Geschwister aufmerksam und verständigte die Polizei.

Immenstadt | Ein Paar hat in Bayern an einem sogenannten Corona-Spaziergang teilgenommen und währenddessen seine beiden drei und fünf Jahre alten Kinder im Auto zurückgelassen. Kinder saßen bei rund drei Grad unbeaufsichtigt im Auto Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde ein Passant im schwäbischen Immenstadt auf die weinenden Geschwister aufmerksam. S...

