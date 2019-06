Ohne Schweiß kein Preis : Wie sich Sex auf unser Wohlbefinden auswirkt

Ein Experte erklärt die gesundheitlichen Vorteile der schönste Nebensache der Welt.

von Ankea Janßen

25. Juni 2019, 20:31 Uhr

Hamburg | Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Sex macht glücklich, gesund – und verlängert laut Studien sogar das Leben. Forscher in Bristol fanden an 1000 männlichen Probanden heraus: Je mehr Sex jemand hat, umso gesünder ist die Person.

Wissenschaftler behaupten, dass ein bis zwei Mal Beischlaf pro Woche ideal sind. Der Fitnessexperte und Gesundheitsredakteur Philipp Doetsch (MeineFitness.net) erklärt: "Zum einen führt wenig oder gar kein Sex bei vielen zu Unzufriedenheit, welche oft durch fettiges und ungesundes Essen kompensiert wird. Sex stärkt das Selbstbewusstsein und kann Frustessen vermeiden", so der Experte. Zum Anderen verbrenne man bei körperlicher Aktivität, wie zum Beispiel Sex, Kalorien und damit Fett. "Beim Sex können je nach Stellung bis zu 65 Kalorien pro zehn Minuten verbrannt werden", sagt Doetsch. Allerdings zählt auch hier: Ohne Schweiß kein Preis: "Wer jeden Tag 25 Minuten Sex hat, kann bis zu 365 Gramm mehr Gummibärchen in der Woche essen."

Gut für die Muskeln

Zudem könne das Schäferstündchen nicht nur beim Abnehmen helfen, sondern auch beim Muskelaufbau. Beim Sex wird nämlich mehr Testosteron produziert. "Durch Sex kann der Testosteronspiegel im Körper um bis zu 72 Prozent steigen ", so Doetsch. "Testosteron spielt eine entscheidende Rolle beim Muskelaufbau. Das Zusammenspiel zwischen der Produktion der richtigen Hormone und der körperlichen Anstrengung macht Sex vor allem für den Mann zu einer geeigneten Übung für den Muskelaufbau."

Sex als Einschlafhilfe



Und auch nach dem Liebesakt ist es mit den positiven Effekten noch nicht vorbei. Denn: Nach dem Sex wird vermehrt das sogenannte Kuschelhormon "Oxytocin" ausgeschüttet, welches den Blutdruck und Cortisolspiegel senkt. "Dieser Effekt tritt bei Männern meist schneller ein als bei Frauen. Der Effekt: Wir schlafen besser ein. "Ein schöner Nebeneffekt des Hormons ist, dass wir Gefühle wie Liebe und Treue verstärkt gegenüber unserem Partner empfinden ."

Schmerzen ade

Zudem kann Sex auch wie eine natürliche Schmerztablette wirken: "Während der Erregung und des Orgasmus spannt sich unser Organismus zunächst an, bevor er sich danach tiefenentspannt. Diese Entspannung kann Rücken- und Kopfschmerzen reduzieren, die oft durch Verspannungen ausgelöst werden."

​Durch die rhythmischen Bewegungen wird zudem der Beckenbodenbereich und somit das Rückgrat gestärkt, wodurch Rückenschmerzen vorgebeugt werden können. Wer das Fett übrigens so richtig zum Schmelzen bringen will, sollte den Höhepunkt allerdings vermeiden: "Der Orgasmus an sich verbrennt bis zu 200 Kalorien, ein vorgetäuschter kann bis zu 400 Kalorien verbrennen", so der Experte. Auch das Herz profitiert: "Puls und Blutdruck steigen während und fallen nach dem Orgasmus. Dadurch wird das Herz sanft trainiert und die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels erhöht sich."