Emeritierter Papst : Benedikt XVI. kritisiert kirchliche Amtsträgern in Deutschland

Der emeritierte Papst Benedikt hat sich kritisch gegenüber den Amtsträger in der katholischen Kirche in Deutschland geäußert.

München/Freiburg | Der emeritierte Papst Benedikt XVI. geht mit Amtsträgern der katholischen Kirche in Deutschland ins Gericht. "So lange bei kirchenamtlichen Texten nur das Amt, aber nicht das Herz und der Geist sprechen, so lange wird der Auszug aus der Welt des Glaubens anhalten", schreibt er in Antworten auf Fragen der "Herder Korrespondenz", die die Zeitschrift in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.