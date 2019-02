Großeinsatz am Flughafen Chittagong : Berichte: Bewaffneter zwingt Bangladesh-Airline-Flieger zur Notlandung

Ein Bewaffneter soll versucht haben, ein Flugzeug unter seine Kontrolle zu bekommen, berichten mehrere Medien.

von Lorena Dreusicke

24. Februar 2019, 14:41 Uhr

Chittagong | Der Flug der Bangladesh Airline BG-147 von Dhaka nach Dubai ist Medienberichten zufolge mit einer Notlandung am Shah Amanat International Airportin in Chittagong, Bangladesch, unterbrochen worden. Ein Passagier habe ein Crewmitglied erschossen und dann versucht, das Flugzeug in seine Gewalt zu bekommen, zitieren mehrere Medien Flughafenmitarbeiter. Ob wirklich ein Schuss fiel, wurde noch nicht offiziell bestätigt.

Alle Passagiere hätten das Flugzeug mittlerweile verlassen, doch der angebliche Schütze halte sich noch an Bord auf – zusammen mit zwei Besatzungsmitgliedern, berichtet "Dhaka Tribune". Demnach hätten Sicherheitskräfte das Flugzeug umstellt.

Ein Zeuge, Lokalpolitiker in Chittagong, erzählte: "Er hat geschossen und als der Pilot ihn verfolgte, sagte er, er wolle mit dem Premierminister sprechen."

