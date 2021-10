Antisemitische Attacke : Brutaler Angriff auf israelischen Ex-Soldaten in Berlin

Die Täter fragten erst nach seinem Glauben, dann griffen sie den ehemaligen israelischen Soldaten an einem Berliner S-Bahnhof an.

Berlin | Unbekannte haben einen ehemaligen israelischen Soldaten in Berlin mit Reizgas angegriffen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug der 29-Jährige bei dem Vorfall am Freitagabend einen Pullover mit dem Zeichen der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Antisemitische Attacke in Berlin: Vor Angriff nach Glauben gefragt Vor einem S-Bahnhof im O...

