Wirbel um Fahndung mit Fotos : Seit halbem Jahr vermisst: 15-jährige Miriam von Polizei aufgegriffen

Die 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt war seit einem halben Jahr vermisst. Die Jugendliche tauchte in Berlin wieder auf. Wirbel gab es um veröffentliche Fahndungsfotos von dem Mädchen.

Berlin | Die vermisste 15-jährige Miriam aus Sachsen-Anhalt ist in Berlin wieder aufgetaucht. Nach einem telefonischen Hinweis aus ihrem Umfeld konnte die Polizei sie in der Nacht zu Freitag in einer Wohnung im Bezirk Reinickendorf finden. Related content "Ihr geht es gut", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Freitagmorgen. Sie sei freiwillig...

