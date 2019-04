Berliner Rallye-Fahrerin : Berühmte Weltenbummlerin Heidi Hetzer ist tot

Kurz nach ihrer letzten großen Reise nach Südafrika ist die berühmte Weltenbummlerin Heidi Hetzer gestorben.

von mma und dpa

23. April 2019, 09:05 Uhr

Berlin | Mit ihren Reisen durch die Welt wurde sie berühmt: Die Berliner Rallyefahrerin Heidi Hetzer ist laut eines Berichts der "Berliner Zeitung" am Ostermontag im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie sei tot in ihrer Wohnung in der Hauptstadt aufgefunden worden. Die genauen Todesumstände sind laut "Berliner Zeitung" noch unklar.

Auf ihrem Blog hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Zitat: "Ich lebe nicht mehr, aber ich habe gelebt". In den sozialen Netzwerken bekundeten Fans und Wegbegleiter ihre Trauer über Hetzers Tod.

Erst Mitte April kehrte Hetzer von ihrer letzten großen Tour nach Südafrika zurück, wo sie mit einem Toyota Landcruiser unterwegs war.

Während der Reise war Hetzer in Kapstadt noch überfallen worden. Sie verlor dabei Tablet, Handy und Kreditkarte. Das Ganze passierte am 1. April.

Die ehemalige Autohaus-Chefin wollte sich nach der längeren Afrika-Tour erstmal eine Pause gönnen. Sie war zuvor zweieinhalb Jahre mit Oldtimer "Hudo" um die Welt gereist, was viel Aufsehen erregte. Nach ihrer Sommerunterbrechung plante Hetzer schon ihre nächste Etappe: sie wollte von November 2019 bis Mai 2020 eine Reise entlang der afrikanischen Westküste.