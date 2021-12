USA : Biden verspricht umfassende Hilfe für Tornado-Opfer

Die Wucht der Tornados ließ Gebäude in sich zusammenstürzen. Bei einem Besuch sieht Präsident Biden die Schneise der Verwüstung in Kentucky - und macht den Anwohnern ein Versprechen.

Dawson Springs | Nach den verheerenden Tornados in Kentucky mit Dutzenden Todesopfern hat US-Präsident Joe Biden dem Bundesstaat und den betroffenen Anwohnern jegliche mögliche Hilfe der Regierung zugesagt. Er werde alles in seiner Macht stehende tun, um beim Wiederaufbau zu helfen - und das so lange wie es nötig sei, versprach Biden am Mittwoch bei einem Besuch im...

