Zahlreiche Tote befürchtet : Bilder der Zerstörung: Wuchtiger Tornado wütet in den USA

Mehrere US-Bundesstaaten sind von einem gigantischen Tornado betroffen. Behörden und amerikanische Medien sprechen von Todesfällen.

Mayfield | Zahlreiche Tornados haben am Freitagabend (Ortszeit) in mehreren US-Bundesstaaten gewütet und Schäden verursacht. Alleine im Westen des Bundesstaates Kentucky könnte es "wahrscheinlich mindestens 50 Tote" gegeben haben, sagte der Gouverneur Andy Beshear in einem Interview dem CNN-Lokalsender WLKY. Betroffen war in dem Staat vor allem der Ort Mayfield....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.