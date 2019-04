Ausgangssperre und Reisestornierungen : Bombenanschläge in Sri Lanka: Was Touristen jetzt wissen müssen

Nach der Anschlagsserie in Sri Lanka empfiehlt das Auswärtige Amt, öffentliche Plätze zu meiden.

von afp und Ankea Janßen

21. April 2019, 18:31 Uhr

Colombo/Frankfurt | Nach der Anschlagsserie in Sri Lanka hat das Auswärtige Amt Reisende zur Vorsicht aufgerufen. "Reisende werden dringend gebeten, öffentliche Plätze und insbesondere die Anschlagsorte weiträumig zu meiden", erklärte das Amt am Sonntag in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen für Sri Lanka. Die verhängte Ausgangssperre sollte beachtet werden, da die "Lage unübersichtlich bleibt".

Frühe Anfahrt zum Flughafen: Für Fahrten zum Flughafen könnten aber von der Polizei Ausnahmegenehmigungen von der Ausgangssperre eingeholt werden. Das Amt empfiehlt, lokale Medien zu verfolgen, engen Kontakt zu Reiseveranstaltern und Fluggesellschaften zu halten und den "Anweisungen von Sicherheitskräften Folge zu leisten". Zudem wird empfohlen, spätestens vier Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

Kommunikation per SMS und Telefon: Soziale Medien wurden in Sri Lanka vorübergehend von der Regierung abgeschaltet – so soll vermieden werden, dass sich Hassbotschaften und Falschnachrichten verbreiten. "Reisende sollten ihre Angehörige wissen lassen, dass sie wohlauf sind, möglichst per SMS oder konventionellem Telefonanruf." Hierbei sollte berücksichtigt werden, dass die Telefon- und Internetverbindungen derzeit überlastet sein könnten. Wer noch auf die Nachricht eines Sri Lanka-Urlaubers wartet, kann sich unter der Telefonnummer 030-50000 melden.

Reaktionen der deutschen Reiseveranstalter: Große deutsche Reiseveranstalter bemühen sich, nach den Bombenanschlägen auf Sri Lanka zu klären, ob ihre Gäste in Sicherheit sind. Ausflüge über die Tropeninsel wurden sicherheitshalber abgesagt, die Reisegäste zurück in ihre Hotels gebracht.



DER Touristik habe zwar einige Hotels im Angebot, die zum Anschlagsziel geworden seien, sagte eine Firmensprecherin am Sonntag in Frankfurt. Es gebe bislang aber keine Hinweise, dass DER-Feriengäste betroffen seien. Das Reiseunternehmen habe eine knapp vierstellige Zahl von Touristen auf Sri Lanka.

Ähnlich war die Lage bei TUI in Hannover. "Nach jetzigen Stand sind keine TUI-Gäste von den Explosionen betroffen", sagte eine Sprecherin. Man versuche, die etwa 150 Gäste landesweit auf dem Handy oder über die Reiseleitungen vor Ort zu kontaktieren.

Das Reisebüro Thomas Cook habe keine Gäste in den betroffenen Hotels, sagte ein Sprecherin in Oberursel. "Wir rechnen weiter mit erheblichen Einschränkungen." Die Touristen sollten in ihren Unterkünften bleiben und auch die Hauptstadt Colombo meiden.

Man helfe Gästen, die vorzeitig abreisen wollten, mit der Organisation, sagte die DER-Sprecherin. Reisen aus Deutschland nach Sri Lanka mit Abflug bis zum kommenden Mittwoch (24.4.) könnten storniert werden.