Kleines Mädchen unter den Opfern : Schlauchboot auf dem Rhein gekentert: Mindestens drei Tote

Nach einem weiteren Mädchen werde nach dem Unglück bei Gerstheim noch gesucht, heißt es.

von afp

30. Mai 2019, 16:43 Uhr

Straßburg | Drei Menschen sind bei einem Bootsunglück auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein sechsjähriges Mädchen, teilte die zuständige Präfektur im Elsass am Donnerstagnachmittag mit. Das Schlauchboot mit vier Menschen an Bord sei bei der französischen Gemeinde Gerstheim gekentert. Ein Mädchen werde noch vermisst, hieß es. Französische und deutsche Rettungskräfte sowie Taucher seien im Einsatz, um das Kind zu finden.

Nach Angaben des Rettungszentrums von Bas-Rhin war das kleine Boot auf der Höhe der Schleuse von Gerstheim im Rhein gekentert. Mehrere Menschen seien daraufhin ins Wasser gesprungen, um die Insassen des Bootes zu retten.

Mehr Informationen in Kürze.