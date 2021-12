Kriminalität : Britische Regierung prüft schärfere Armbrust-Regeln

Nach dem Vorfall auf Schloss Windsor am ersten Weihnachtsfeiertag will die Regierung die Regeln zum Erwerb und Besitz von Armbrüsten verschärfen.

London | Als Reaktion auf das Eindringen eines mit einer Armbrust bewaffneten Mannes aufs Gelände der königlichen Residenz Schloss Windsor will die britische Regierung die Regeln zum Besitz und Erwerb dieser Waffen verschärfen. Innenministerin Priti Patel habe angeordnet, die Erkenntnisse aus dem Vorfall am ersten Weihnachtsfeiertag in die derzeit laufende ...

