Baden-Württemberg : Kleinflugzeug auf Baumarkt-Gelände abgestürzt – offenbar Todesopfer

In der 45.000-Einwohner-Stadt Bruchsal in Baden-Württemberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt.

von Jakob Koch

20. Juli 2019, 13:57 Uhr

Bruchsal | Am frühen Nachmittag ist etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe in Baden-Württemberg ein Kleinflugzeug abgestürzt – offenbar auf das Gelände des Bauhaus-Marktes. Die Polizei bestätigte in einer ersten Mitteilung den Absturz. Es soll Tote geben, berichten unter anderem die "Badischen Neuesten Nachrichten".

Mehr in Kürze