Unglück in Seelze : Brücke bei Hannover eingestürzt – ein Mensch tot

In Seelze bei Hannover ist eine Brücke eingestürzt. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Seelze | Beim Bau einer Brücke ist ein Mensch von einem Brückenteil eingeklemmt worden und gestorben. Ein weiterer wurde am Dienstag in Seelze nahe Hannover schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Demnach löste sich das Brückenteil, als es an dem Fluss Leine mit einem Kran angehoben wurde. Das Unglück geschah gegen 15.30 Uhr. "Feuerwehr und ...

