Erschreckendes Video : Lehrerin schlägt Schülerin brutal zusammen

Ein schockierendes Video aus den USA kursiert derzeit im Internet: Eine Lehrerin schlägt eine Schülerin gegen den Kopf.

Avatar_prignitzer von Christian Ströhl

12. November 2019, 10:22 Uhr

Kyle | Prügel im Klassenzimmer: Eine Vertretungslehrerin in den USA soll eine Schülerin im Unterricht brutal geschlagen haben. Die Polizei im US-Bundesstaat Texas ermittelt. Der Frau wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Lage im Klassenzimmer eskaliert

Zu dem Vorfall war es laut US-Medienberichten bereits am Freitag gekommen. Die Lehrerin habe eine Klasse an der Lehman High School in der texanischen Stadt Kyle unterrichtet. Die Schüler seien laut gewesen, die Lage sei eskaliert, als die Lehrerin geflucht habe, sagte der Anwalt des Opfers.

Lesen Sie zum Thema Schule: Wie politisch dürfen Lehrer sein?

Schüler haben den Vorfall mit ihren Handys aufgezeichnet – der Clip kursiert im Netz. Er zeigt, wie die Frau einer Schülerin mehrere Faustschläge versetzt. Dann reißt sie das Mädchen zu Boden und tritt ihr mit dem Fuß gegen den Kopf. CBS berichtet unter Berufung auf die Polizei, das Video sei offenbar authentisch.





Entsetzen beim Schulbezirk

Die 32-jährige Angeklagte war seit Ende August 18 Mal für den für die High School zuständigen Schulbezirk in Kyle als Vertretung im Einsatz, ehe sie am vergangenen Freitag entlassen wurde. "Wir sind entsetzt über die Handlungen dieser früheren Angestellten", erklärte Schulbezirkssprecher Tim Savoy. Es gebe absolut keine Entschuldigung oder Umstände, die das Geschehen in dem Video rechtfertigten.

Nach ihrer Festnahme kam die Ex-Aushilfslehrerin mittlerweile nach Hinterlegung einer Kaution von 10.000 Dollar auf freien Fuß. Im Falle einer Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung drohen ihr zwei bis 20 Jahre Haft.